MEB'den özel öğretim kurumları düzenlemesi: "Fahiş oranda artış yapılamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle özel okullardaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Yönetmelikte, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" maddesiyle aşırı zamların önüne geçilmesi planlanıyor.

Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek. Yeni yönetmelik hükümlerine göre Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9’uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak. Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacak. Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışında tutulacak.