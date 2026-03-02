MEB'den Sadettin Saran'a ret
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ret yanıtı geldi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran, sarı-lacivertlilerin Antalya'da oynayacağı maç öncesinde okul ziyaretleri gerçekleştirmeyi planladı. Saran'ın isteği üzerine kulüp yöneticileri, MEB ile temasa geçip talepte bulundu.
MEB, Sadettin Saran'ın bu talebine olumsuz yanıt verince planlanan ziyaretler gerçekleşmedi. Sadettin Saran daha önce birçok okulu ziyaret etmişti.