MEB'den skandal toplantı: Kız çocuklarına "çalışmayın, evde oturun" denildi

Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım toplantıları adı altında kız çocuklarına "kadınların çalışmaması gerektiği, kadının yerinin evi ve görevi ailesine hizmettir" söylendi.

Eğitim Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy'un iddiasına göre MEB'in düzenlediği "Maziden Atiye" seminerleri Bitlis ve Diyarbakır'da yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce 10 ve 11. sınıf öğrencisi bu toplantılara götürüldü.

BAKAN YARDIMCISI KATILDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da bu toplantılara katıldı.

Toplantıdan görüntü paylaşan Toy şu ifadeleri kullandı: "Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet karşıtlığı aşılanmış, kadınlar hedef alınmıştır. MEB'in bitmeyen skandal uygulamaları son dönemde "Aile Yılı" adı altında yürüyen programa paralel olarak, kadınların yurttaşlık haklarını gasp edecek, Cumhuriyetle birlikte kazanılmış haklarını yok sayacak, AKP'nin tebaa programını güçlendirecek, Ortaçağ zihnetine uyumlu bir şekilde yürütülmektedir. Toplantı girişinde öğrencilerin cep telefonlarının toplandığı ve kapalı olarak gerçekleşen bu programlarda, öğrencilerin ifadelerine göre, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı dersler anlatılmış, kadınların çalışmaması gerektiği söylenmiş, kadının yeri; evi ve görevi; ailesine hizmettir ifadeleri kullanmıştır."

BİR ÖĞRENCİ İSYAN ETTİ

Toy'un paylaştığı görüntülerde toplantıya katılan bir öğrenci anlatılanlara isyan ederek şunları söyledi: "Bugün bir kadın eve oturup çocuğuna bakmayı tercih edebilir. Bir kadın çocuk yapmayıp çalışmayı da tercih edebilir. Hem çalışıp hem çocuğuna da bakmak isteyebilir. Bunların hepsi kadınların seçimidir. Erkeklerin bu konuda yorum yapması çok da mantıklı değil. Kadın çalışarak ekonomik özgürlüğünü elde edebilir. Çocuğunun bez parasını dahi eşinden istemek yerine kendisi kazanabilir. Böylece sizin anlattıklarınızdan çok daha fazlasını başarabilir."

CEVAPLARDAN HİÇ Mİ UTANMADINIZ

Toy şöyle devam etti: "Akıl ve bilimden uzak bu safsataların mimarı tarikatsever Bakan Tekin ve yardımcısı Nazif Yılmaz'a soruyoruz: Çağ dışı fikirlerinizi yaydığınız bu toplantı modelini, hangi cemaatten öğrendiniz? Sözde eğitim dediğiniz bu toplantıların içeriğini kamuoyundan neden sakladınız? 15-16 yaşındaki kız öğrencilerin size verdiği şu cevaplardan hiç mi utanmadınız?

Bilin ki, ne pahasına olursa olsun öğrencilerimizi sizin karanlık fikirlerinize teslim etmeyeceğiz. Laikliği, bilimi, kadınların eşitliğini ve kazanılmış haklarının teminatı Cumhuriyeti koruyacağız. Siz ve çağ dışı anlayışınız gidecek, Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."