MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Modeli'ni henüz uyarlamayan okullara yazı: Bakanlığın programı zorunlu tutuldu
Milli Eğitim Bakanlığı, kendine özgü müfredatını uygulayan özel okullara gönderdiği yazıda, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında müfredatını henüz uyarlamayan okulların, bakanlığın belirlediği eğitim programını uygulamasını zorunlu tuttu. Okulların özgün müfredatının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uyarlanıncaya kadar MEB'in belirlediği programın uygulanacağı belirtilen okullar arasında, TED Okulları, BİLFEN İlkokul ve Ortaokulları, Bahçeşehir Koleji, Amerikan Robert Kolej gibi Türkiye'nin bilinen eğitim kurumları da yer aldı.
T24'ten Gözde Yel'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel seçim sürecinden itibaren AKP’nin vizyonunu ifade etmek için kullandığı “Türkiye Yüzyılı” adını taşıyan, muhalefet ve eğitim örgütlerinden 'laiklik' konusunda eleştiriler alan, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili olarak bazı özel okullara yazı gönderildi. Yazıda, kendi müfredatını uygulayan özel okulların, bu müfredata uygun şekilde eğitim programlarını henüz belirlemedikleri ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmadıkları belirtildi.
BAZI ÖZEL OKULLARDA MÜFREDATIN TAMAMI MEB'İN BELİRLEDİĞİNE DÖNECEK
Gönderilen yazıda, okullar üç gruba ayrıldı. Bir grup özel okulun, haftalık ders çizelgelerini güncelleme işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayamadıkları belirtilirken, "Bu sebeple bu okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımızca ilgili eğitim kademesinde yayımlanan haftalık ders çizelgelerinin uygulanması gerekmektedir" denildi.
Bu okullar, şöyle listelendi:
Özel Arel Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi
Özel Çiğli Fen Bilimleri Anadolu Lisesi
Özel Çamlıca Modern Bilimler Akademisi Fen Lisesi
Özel Bahçeköy Açı Lisesi
Özel Can Ada Ulus Ortaokulu
Özel Florya Can Ada Koleji Anadolu Lisesi
Özel Nesibe Aydın İlköğretim Okulları
Özel Can Ada Ulus İlkokulu
Özel Final Okulları Anadolu Liseleri ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri
Özel Ayşe Abla Okulları
Ankara Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu
Özel Gökkuşağı Anadolu Liseleri ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri
İzmir Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi
Özel Alev İlköğretim Kurumları
Müfredatını uyarlamayan bu okullarda, güncellenmeyen program değişecek
İsmi belirtilen diğer özel okul listesinde de bu yıldan itibaren MEB'in belirlediği müfredata göre ilgili derste hazırlanan öğretim programlarının, belirtilen yıl ve sınıf seviyelerinden başlayarak uygulanması gerektiği ifade edildi.
BU OKULLAR, ŞÖYLE LİSTELENDİ:
Özel TOBB ETÜ Koleji İlkokulu
Özel SANKO Okulları
Özel TED Okulları
Özel Maya Ortaokulları
Özel BİLFEN İlkokul ve Ortaokulları
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (Lise)
Özel Ege Okulları
Özel Maya İlkokulları
Özel Sınav Okulları
Özel Arı İlkokul ve Ortaokulları
Özel TED Ankara Koleji Vakfı Okulları
Özel BİLFEN İlköğretim Kurumları
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulları
Özel Amerikan Robert Lisesi
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu
Amerikan Robert Lisesi
Bir diğer listede belirtilen özel okullara ait öğretim programlarının ise 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'ne göre güncellemesi gerektiği belirtildi.
Bu listede de aşağıdaki okulların bazı programları belirtildi:
Bahçeşehir Koleji Ortaokulları
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri
TED Okulları
Anka Okulları
Nesibe Aydın Okulları
Doğa Fen ve Teknoloji Liseleri
Uluslararası Bakalorya Uygulayan Okullar
İleri Toplum Aşaması İlkokulu ve Ortaokulu
TED Okulları
Arı İlkokulu
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları Okul Öncesi ve İlkokulları
Final Okul Öncesi Kurumları
Can Ada Levent Anaokulu
Rum Okulları
Özel Ermeni İlkokulları ve Ortaokulları
Ulus Özel Musevi Lisesi
Anabilim İlköğretim Kurumları
Ulus Musevi 1. Kartma İlkokul ve Ortaokulu
Doğa Okulları
Özel Ermeni Liseleri
Özel Süryani Kadim Anaokulu
İzmir Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu
BİLFEN Anaokulları
Alev Ortaokulu
Özel İtalyan Lisesi
Özel Tevfik Fikret Okulları
Amerikan Robert Lisesi
Kararların uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılacak
İlgili yazıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin MEB'in güncel haftalık ders çizelgeleri ve maarif model öğretim programlarına uygun olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, "alınan kararların takibinin yapılması gerektiği" ifade edildi.
OKULLAR, MÜFREDAT UYARLAMASI KONUSUNDA SÜRE SIKINTISI YAŞIYOR
Yazı gönderilen okullardan birinin yönetiminden edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Özel okulların özgün müfredatlarının devam edebileceği ancak uyarlanmış müfredatın süresi konusunda sıkıntılar yaşandığı ifade edilirken, "Uyarlanma konusunda bazen zaman veriliyor, bazen zaman verilmiyor. Talim Terbiye Kurulu'na yaptıklarımızı sunacaklar ancak zaman sorunumuz var" denildi.
Sürecin henüz net olmadığı, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.