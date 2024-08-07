MEB'den 'yaz tatili' açıklaması: Böyle bir kararımız yok

MEB, yaz tatili süresini 20 gün kadar kısaltılacağına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. MEB kaynakları haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağına'' ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, ''Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor'' ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:

1. Dönem ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz tatili başlangıcı: 9 Eylül 2024

Yaz tatili bitişi: 20 Haziran 2025.