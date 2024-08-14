MEB'den yeni genelge: İlkokullarda sınav saati kalktı

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine yayımladı. Yeni genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.

TRT Haber'den Büşra Topçu'nun aktardığına göre, ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

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VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.