MEB'den yeni skandal: Matematik ve fende dini rehberlik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemine dini referansları dahil eden yeni bir adım attı. Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) ile imzalanan protokol kapsamında, matematik ve fen bilimleri derslerinin dini içeriklerle harmanlanarak anlatılmasını öngören rehber kitaplar hazırlandı.

"Muallimin Manevi Rehberi" ismiyle öğretmenlere ulaştırılan bu kaynaklarda, bilimsel konular teolojik analojilerle ele alınıyor.

MATEMATİK VE FEN DERSLERİNE "MANEVİ REHBERLİK KİTABI" HAZIRLANDI

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; hazırlanan rehber kitaplar matematikten fiziğe, kimyadan biyolojiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ULUED tarafından hazırlanan bu kaynaklarda, akademik bilgilerin "manevi değerlerle donatılmış nesiller yetiştirme" amacıyla dini sembollerle anlatılması planlanıyor.

Öğretmenlerden, derslerin uygun bölümlerinde bu manevi çıktılara vurgu yapmaları, hatta gerekirse konuyu tüm derse yaymaları isteniyor. Örneğin 9. sınıf matematik müfredatında; köklü sayılar "Allah'ın kuralları" olarak tanımlanırken, doğrusal fonksiyonlar üzerinden "ibadette istikrarın önemi" vurgulanıyor.

Sayılardaki "yutan eleman" konusu ise "Allah’ı inkarın iyilikleri sıfırladığı" benzetmesiyle aktarılıyor.

FEN BİLİMLERİNDE DİNİ YORUMLAR

Fen bilimleri alanındaki konular da benzer bir teolojik yaklaşımla yeniden yorumlandı. Fizik dersinde skaler ve vektörel büyüklükler, amellerin Allah’a yönelik olmasıyla ilişkilendirildi.

Biyoloji kitaplarında ise vitaminlerin, moleküllerin ve enzimlerin "Allah’ın emrinde" çalıştığı belirtilirken; hücrelerin işleyişindeki birliğin "yaratıcının tek olduğunun kanıtı" olduğu savunuldu.

"Canlıların Ortak Özelliği" başlığı altında insanın "aciz ve zayıf" olduğu, bu nedenle yaratıcıya sığınması gerektiği ifade edildi. Kimya dersinde ise maddelerin yaratıcısını göz ardı ederek yapılan incelemelerin sağlıklı bir bakış açısı sunmadığı dile getirildi.

DİKKAT ÇEKEN ÜÇGEN AYRINTISI

Rehberde yer alan dikkat çekici bir diğer örnek ise geometrik şekiller üzerinden verildi. Matematik öğretmenlerinden, tahtaya bir üçgen çizerek Allah’ı tanımanın üç temel unsurunu bu üç kenar üzerinden anlatmaları istendi.

"Benzer üçgenler" konusu işlenirken ise peygamberlerin insanlık için birer "rol model" olduğu ve öğrencilerin onlara benzemeye çalışması gerektiği vurgulandı.

Üslü sayılar ile insan ömrünün tükenişi arasında bağ kuran kitaplar, öğrencilere "hepimizin bir yolcu olduğu ve sonunda ebedi ahiretin beklediği" mesajını veriyor.