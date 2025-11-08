MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrenciler için tarama testleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" yayımlandı.

"MEBİ" Bireysel Öğrenme Platformu içinde daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan ve büyük ilgi gören yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor.

Tarama testi kitapları, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunuyor.

Öğrencilerin konu eksiklerini doğru şekilde belirlemesini sağlamak, zaman yönetimi becerilerini ve test çözme stratejilerini geliştirmek temel amaçlarıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve “hedef temelli destek eğitimi”nde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunuluyor.

SORU HAVUZU

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce MEBİ YKS Tarama Testleri kitap seti, TYT, AYT ve YDT’yi kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Platformda toplam 361 test ve 6 bin 831 özgün soru yer alıyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.

SORULARIN ÇÖZÜMLERİNE ULAŞILABİLİYOR

Basılı formatla sınırlı olmayan tarama testi kitapları, dijital destek altyapısına da sahip. Her testin üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla öğrenciler, soruların detaylı video çözümlerine hızlı şekilde ulaşabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan videolar, aynı zamanda konu hatırlatmaları ve pratik ipuçları içeriyor.

Testler, etkileşimli PDF formatıyla dijital olarak MEBİ Platformu’ndan da çözülebiliyor.