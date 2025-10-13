MEB duyurdu: Bugün bütün okullarda eş zamanlı 'tahliye tatbikatları' yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü (bugün) tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.

Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim'de tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.

Bakanlık tarafından okullarda "afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle" "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

Tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak, ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.