MEB duyurdu: Karne yerine 'gelişim raporu'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda artık karne yerine gelişim raporu uygulamasının olacağını, öğretmen atamalarında ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) yapılacağını duyurdu.

Tekin'in bu açıklamasının ardından MEB tarafından yapılan yeni açıklamada, karne uygulamasının kademeli olarak uygulanacağı belirtildi.

'İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARA VERİLECEK'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilkokullarda bu yıl 1. Sınıflarda uygulandığı için gelişim raporu da önümüzdeki karne döneminde (17 Ocak 2025) ilkokul birinci sınıflara verilecek, kademeli olarak diğer sınıflara uygulanacak."