MEB'e 10 Kasım tepkisi: "Atatürk'ü unutturmaya çalışmak beyhude bir çabadır"

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesine tepki gösterdi. Irmak, bu şekilde Atatürk'ün unutturulmak istendiğini dile getirerek bunun beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

Irmak'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Mustafa Kemal cephelerde savaşmış, emperyalist işgale karşı mücadele vermiş, Türkiye’yi cumhuriyetle tanıştırmış, cumhuriyetin kurucu önderidir. Onun ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’ı ara tatile denk getirerek onu unutturmaya çalışmak yok saymaya beyhude bir çabadır. Ama bununla da yetinmiyorsunuz Sayın Bakan. Hem ara tatile getiriyorsunuz hem de seminerleri online yapıyorsunuz. Ama ardından 10 Kasım günü öğretmenleri okula çağırıyorsunuz. Bu tam bir samimiyetsizlik ve iki yüzlülüktür. Kabul edilebilir bir şey değildir. Yapılması gereken 10 Kasım’ı ara tatile denk getirmemektir. Sizin tüm çabalarınıza rağmen 10 Kasım saat 9.05’te ülkenin her yerinde sirenler çalacak, hayat duracak ve Atatürk bir kez daha size ve tüm dünyaya hatırlatılmış olacak."

NE OLMUŞTU?

MEB'e bağlı okullar bugün itibarıyla ara tatile girdi. Atatürk'ün ölüm yıldönümüne gelen 10 Kasım'da okullar tatilde olacak. Ancak MEB bugüne okullarda fidan dikimi etkinliği koydu. Okullara gönderilen yazıda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak" fidan dikim etkinlikleriyle birleştirilmesi için yazı gönderildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, dikilecek her fidanın, değerlerin yaşatılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması idealinin simgesi olması hedeflendiği belirtildi.