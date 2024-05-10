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MEB'e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 10.05.2024 23:42
  • Giriş: 10.05.2024 23:42
  • Güncelleme: 10.05.2024 23:45
Kaynak: DHA
MEB'e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı
AA

MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak." 

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