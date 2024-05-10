MEB'e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.

Güncel 10.05.2024 23:42 Giriş: 10.05.2024 23:42

Güncelleme: 10.05.2024 23:45 Kaynak: DHA

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AA