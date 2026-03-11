MEB, ek atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçlarını açıkladı.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı.

Yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

Adaylar sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.