MEB-EKYS ne zaman? 2025 MEB-EKYS başvuru ve sınav tarihleri

MEB-EKYS başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda bir kere yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday MEB-EKYS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 MEB-EKYS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, MEB-EKYS ne zaman? İşte 2025 MEB-EKYS başvuru ve sınav tarihleri!

2025 MEB-EKYS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 MEB-EKYS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre MEB-EKYS başvuru tarihi 15-21 Ocak 2025 arası sınav tarihi 2 Mart 2025 şeklinde.

MEB-EKYS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 MEB-EKYS için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MEB-EKYS başvuru tarihi: 15-21 Ocak 2025 arası

15-21 Ocak 2025 arası MEB-EKYS sınav tarihi: 2 Mart 2025

2 Mart 2025 MEB-EKYS sonuç açıklanma tarihi: 21 Mart 2025

MEB-EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB-EKYS sonuçları ÖSYM'nin açıklamasına göre 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB-EKYS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MEB-EKYS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

MEB-EKYS nedir?

MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, MEB tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla düzenlenir.

Bu sınavın amacı, okul müdürü, müdür yardımcısı gibi yönetici pozisyonlarında görev almak isteyen adayların bilgi ve yetkinliklerini ölçmek, adil bir değerlendirme süreci ile uygun kişileri seçmektir.

Kimler MEB-EKYS'ye Girebilir?

MEB-EKYS sınavına aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

MEB'e bağlı öğretmen olarak çalışanlar ,

, Lisans mezunu olup gerekli hizmet süresini tamamlamış olanlar.

MEB-EKYS'de Hangi Sorular Sorulur?

MEB-EKYS sınavı genellikle şu konulardan oluşur: