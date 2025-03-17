MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? EKYS sonuç tarihi

EKYS sonuç tarihi | MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği bir sınavın 2 Mart'ta yapılmasının ardından MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte EKYS sonuç tarihi!

EKYS SONUÇ TARİHİ

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yani MEB-EKYS sonuçları 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek.

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

15-21 Ocak 2025 tarihleri arası başvuru süreci tamamlanan ve 21 Mart'ta gerçekleşen MEB EKYS sonuçları 21 Mart 2025 Cuma günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

MEB-EKYS NEDİR?

MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, MEB tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla düzenlenir.

Bu sınavın amacı, okul müdürü, müdür yardımcısı gibi yönetici pozisyonlarında görev almak isteyen adayların bilgi ve yetkinliklerini ölçmek, adil bir değerlendirme süreci ile uygun kişileri seçmektir.

KİMLER MEB-EKYS'YE GİREBİLİR?

MEB-EKYS sınavına aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir: