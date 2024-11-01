MEB el yükseltti: Maarife uygun kitap dayatması

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Fransız okullarına arasında krize dönüşen ‘din dersi’ dayatmasında okulların Türkiyeli öğrenci almayacağını açıklamasının ardından Bakanlık el yükseltti. Ülkede eğitim veren yabancı okullarla ilgili MEB ile Fransa Büyükelçiliği arasında yaşanan anlaşmazlık eğitim krizine dönüşürken Bakanlığın Türkiyeli öğretmenler tarafından din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesine ilişkin dayatmasında fatura öğrencilere kesildi. Bunun son örneği ise Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan “Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları ile Yabancılar Tarafından Açılmış Özel Okulların Ders Kitabı ve Diğer Eğitim Araç Gereçlerinin Başvuru Usul ve Esaslarına Yönelik Kılavuz” oldu.

DÖRT KADEMEDE İNCELENECEK

14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği kapsamında hazırlanan kılavuz ile Bakanlık, ülkede bulunan yabancı okulların ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında eğitim vermesini hedefliyor.

Kılavuza göre incelemeler ilkokul, ortaokul ile ortaöğretim kademesinde ve eğitim sırasında kullanılan “diğer araç gereçler” olarak dörde ayrıldı. Eğitimcilerin ve eğitim meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanan ve “AKP’nin kendi zihniyetinde nesil yetiştirme projesi” olarak eleştirilen müfredat kapsamında verilmesi hedeflenen eğitime ilişkin ders kitaplarına yönelik yayımlanan kriterlerde dikkat çekenler şu şekilde:

• “İçerikte Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası itibarını zedeleyebilecek, milli menfaatlerine veya stratejik çıkarlarına zarar verebilecek, dış politika hedeflerine aykırı düşecek, devlet kurumlarına olan saygıyı zedeleyecek ya da uluslararası alanlarda zor durumda bırakacak herhangi bir yazılı/görsel ifade, mesaj veya ima yer almamalıdır.

• İçerik Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkilerine, küresel sorunlara katkılarına ve uluslararası alandaki önemine aykırılık içermemelidir.

• İçerik Türk tarihiyle ilgili yansız, doğru ve bilimsel bilgilere dayanmalı; yanıltıcı veya tarihî gerçekliği çarpıtan bilgiler içermemelidir.

• İçerikte Türk milletinin millî manevi değerlerine saygı gösterilmeli, din ve vicdan özgürlüğü korunmalıdır.

• İçerikte Türk milletinin kültürüne ve millî bilincine zarar verecek veya ters düşecek unsurlara yer verilmemelidir.