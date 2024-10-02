MEB gerçeği saklama derdinde

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki temizlik hizmetlerinin eksiksiz yürütüldüğüne dair açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlığın gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirten Özbay, “Bakanlık, her ne kadar istihdam edilen temizlik personeli sayısının artırıldığını ve okulların hijyen koşullarının denetim altında olduğunu iddia etse de gerçek şudur ki okullarımızda yaşanan temizlik sorunları büyük ölçüde devam etmektedir. Velilerden, öğretmenlerden ve okul idarecilerinden aldığımız geri bildirimler, birçok okulda ciddi temizlik eksikliklerinin sürdüğünü gözler önüne sermektedir" dedi.