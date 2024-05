MEB iddiaları yanıtladı: Yarın okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da İbrahim Oktugan’ın 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla öldürülmesi üzerine okulların yarın tatil edileceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi üzerine sendikalı öğretmenlerin iş bırakma kararının ardından başlayan tatil iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MEB, okulların yarın resmî tatil olmadığını bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendirdiğini açıkladı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört eğitim sendikasıyla bugün bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Bizler, öğretmenlerimize ve eğitim ailemizin her bir ferdine yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceği ve varlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendiriyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Bu konuda bizzat Cumhurbaşkanımız, sürecin sonuna kadar takipçisi olmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bakanlık olarak bizler de bu tür olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızla ilgili başta yargı süreçlerini bizzat müdahil olup takip etmek olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte alıp her türlü adımı atmaya kararlıyız."

Öğretmenlere yönelik her geçen gün artan şiddete tepki göstermek için eğitim sendikaları yarın (10 Mayıs) iş bırakacak.