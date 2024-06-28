MEB'in düzenlediği sözlü mülakatta usulsüzlük iddiası

MEB tarafından düzenlenen “Yurtdışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik”e ilişkin sözlü sınavda usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Yurtdışı görevlendirilme için başvuru yapan öğretmen adayı Dündar Kerçin yazılı sınavdan 90 almasına karşın sözlü mülakattan 44 alarak elendiğini belirtti. Kerçin MEB’e yaptığı başvuru reddedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışında görevlendirilecek öğretmen ve okutman adaylarının belirlenmesi amacıyla düzenlediği sözlü mülakatta usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Mert Öner’in haberine göre, MEB’in düzenlediği ““Yurtdışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı” sözlü mülakatında usulsüzlük olduğu iddia edildi.

Yurtdışı öğretmen adayı Dündar Kerçin, yazılı sınavdan 90 almasına karşın sözlü mülakattan 44 alarak elendiğini belirtti.

Konu hakkında bakanlığa itirazda bulunan ancak bu itirazı reddedilen Kerçin, sözlü mülakatta zarf içinde verilen 4 sorudan 3’ünü doğru cevapladığını belirterek “Mülakat sürecine dair aranan bütün yetkinlikleri sağlamama karşın 44 puan aldım. Ayrıca sözlü mülakat sırasında konuyla tamamen alakasız olarak bana aslen nereli olduğum soruldu. Bana verilen düşük puanın da bu soruyla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

MEB Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanlığı, söz konusu iddia hakkında açıklama yapmadı.