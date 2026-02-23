MEB'in 'Ramazan etkinlikleri' talimatına tepki büyüyor: "Laik ve bilimsel eğitime sahip çıkıyoruz!"

BirGün/Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderdiği “Ramazan Ayı Etkinlikleri” yazısına tepki büyüyor. Bakanlığın genelgesine karşı çok sayıda sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütünün imzasını taşıyan “Laik ve Bilimsel Eğitime Sahip Çıkıyoruz” başlıklı ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 12 Şubat 2026 tarihli “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri” talimatına tepki gösterilerek, düzenlemenin laiklik ilkesine ve eğitimin bilimsel niteliğine aykırı olduğu vurgulandı. Metinde, okulların “tek din tek mezhep” anlayışıyla şekillendirilmek istendiği savunuldu; öğrencilerin ibadet temelli etkinliklere zorlanmasının ayrımcılığı ve dışlanmayı büyüteceği belirtildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın okuduğu basın açıklamasında, eğitim sisteminin “baskıcı ve dayatmacı bir anlayışla yeniden şekillendirilmek” istendiği belirtilerek, saldırıların “açık bir meydan okumaya” dönüştüğü vurgulandı. Açıklamada, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerin “evrensel bilim yerine dini referanslarla kuşatılmak” istendiği ifade edildi.

Irmak, “Eğitim kurumlarında tek bir dinin ibadetlerini merkeze alan etkinlikler planlamak, öğrencileri bu etkinliklere katılmaya zorlamak suçtur. Bu tür uygulama ve dayatmalar devletin tüm inançlar karşısında “eşit ve tarafsız” olması gerektiği ilkesini ortadan kaldırmakta, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesine temelden aykırılık teşkil etmektedir. Örneğin MEB’in okullara gönderdiği talimatın uygulanması halinde okullarda öğrenciler oruç tutanlar ve tutmayanlar olarak ayrıştırılacak, oruç tutmayan öğrenciler dışlanacak ya da ötekileştirilecektir. Nitekim MEB tarafından okullara gönderen ve haftalık olarak doldurulması istenen “Ramazan Etkinlikleri İzleme Değerlendirme Formu” açık bir fişleme belgesidir” dedi.

LAİKLİK İLKESİNE KARŞI AĞIR SUÇ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın talimatının sadece bir idari karar olmadığını belirten Irmak, “Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Bu yasa dışı talimatın altına imza atan her bürokrat ve buna destek veren her yapı, Anayasayı kasten çiğneme suçu işlemektedir. Hiçbir genelge, hiçbir talimat, hiçbir siyasi hedef Anayasa'dan üstün değildir” diye konuştu.

“Okullar, farklı inanç gruplarından ve inancı olmayan öğrencilerin bir arada eğitim aldığı kamusal alanlardır. Bireyler arasında dini inanç üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkanları “din düşmanı”, “İslam düşmanı” ilan etmek isteyenlerin asıl amaçları bellidir” diyen Irmak, şöyle konuştu:

“İktidarın eğitim başta olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanlarında uyguladığı baskı, şiddet ve dayatmacı uygulamalar, laik-bilimsel eğitim başta olmak üzere, eşit, özgür ve demokratik yaşama karşı açık bir meydan okumanın yaşandığını göstermektedir.

Buradan açık bir şekilde herkesi uyarıyoruz. Eğitim kurumlarını ve çocukları siyasal olarak istismar ederek, toplumu bir kez daha “tek din, tek mezhep” anlayışı üzerinden ayrıştırıp kutuplaştırmak isteyenler çok tehlikeli bir oyun oynamaktadırlar. Bu oyun, kazananın olmayacağı, okullarda ve toplumda telafisi mümkün olmayan hasarlar bırakmayı hedefleyen siyasal hedefleri olan bir oyundur.

Laikliğin varlığı, din ve mezhep farklılıkları üzerinden halkların, farklı inançtan ve mezhepten insanların birbiriyle çatışmalarına son vermek, her inancın kendisiyle ve diğer inançlarla eşit haklar temelinde ilişki kurmasını güvence altına almak açısından önemlidir. Değişik din, mezhep, inanç ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda eşit olarak kabul edilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına bağlıdır.

Günlük yaşamın her alanında okulda, işyerinde, üniversitede, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapanlar, siyasi amaçlarla açıkça kin ve düşmanlık tohumu ekenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Yıllardır uygulanan eğitim politikalarıyla çocukları hem inanç sömürüsü hem de emek sömürüsü üzerinden istismar edenlere karşı sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir. İktidarın ve özellikle Millî Eğitim Bakanlığı’nın inanç istismarı ve emek sömürüsü odaklı uygulama ve dayatmalarına toplumun hiçbir kesiminin destek vermeyeceğine inanıyoruz.

Daha önce defalarca sahnelenen ve toplumda onarılması zor çatlaklar oluşmasına neden olan bu tür ayrıştırıcı ve kutuplaştırma temelli politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. Toplumda açıkça kin ve düşmanlık yaratmaya yönelik her türlü politika ve uygulamaya karşı tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte güçlü bir barikat oluşturacağımıza ve bunun için bütün gücümüzle mücadele edeceğimize söz veriyoruz.”

Açıklamaya imza veren kurumlar şunlar:

• Eğitim Sen

• KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

• DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

• TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)

• Türk Tabipleri Birliği

• Alevi Bektaşi Federasyonu

• Alevi Kültür Dernekleri

• Demokratik Alevi Dernekleri

• Eğit-Der

• Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

• Laiklik Meclisi

• ÖV-DER (Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği)

• Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası

• Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

• Tüm Emeklilerin Sendikası

• Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der)

• Yurttaş Birlikteliği

• 29 Ekim Kadınları Derneği