MEB'in zirvesinde 'Çocuk katili MESEM' pankartı açmışlardı: Öğretmenler serbest bırakıldı

MEB’in 1-3 Aralık’ta düzenlediği eğitim zirvesini protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye olan 4 öğretmen serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 öğretmenin, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından MEB’in 1-3 Aralık’ta düzenlediği “Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi”nin yapıldığı salonda dün (3 Aralık), “Ne bu düzen Ahilik ne siz Vezirsiniz. Çocuk katilidir MESEM. Rezilsiniz” yazılı pankart açılmıştı.

Öğretmenlere önce özel güvenlik, ardından polis müdahale ederek ters kelepçeyle gözaltına almıştı.

Sendikanın eylemin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "MESEM’i aklamak ve çocuk işçi ölümlerinin hesabından kaçmak için düzenlenen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi'ne ‘MESEM ÇOCUK KATİLİDİR’ diyerek giren Genel Başkanımızın da içlerinde yer aldığı 4 üyemiz ters kelepçe ile gözaltına alındı. Öğretmen Sendikası olarak öğrencilerimizi hayattan koparan bu rezil sisteme karşı sözümüzü söylemeye, eylemde bulunmaya devam edeceğiz."