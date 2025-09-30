MEB istatistikleri: Liseden kaçış arttı, imam hatibe ilgi azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri’ni yayımladı. İstatistiklerde en öne çıkan konu okullaşma oranları oldu. Özellikle lisede okullaşma oranı 2017-2018’den bu yana en kötü seviyeye geriledi. İlkokul hariç tüm kademelerde okullaşma oranında düşüş yaşandı.

Okulöncesinde 5 yaşta 2023-2024’te yüzde 84,26 olan okullaşma oranı 2024-2025’te yaklaşık 2 puanlık gerilemeyle yüzde 82,53 olarak gerçekleşti. İlkokulda ise okullaşma bir önceki yıl yüzde 95,03’ken geçen yıl 95,43’e yükseldi.

Ortaokulda ise okulöncesine benzer bir durum yaşandı. 2023-2024’te yüzde 91,45 olan okullaşma oranı 2024-2025’te ortaokullarda yüzde 89,09’a geriledi.

Esas gerileme ise lise düzeyinde oldu. 2023-2024’te yüzde 87,97 olan okullaşma oranı tam 5 puanı aşkın düşüşle yüzde 82,85 olarak gerçekleşti. Bu oran 2017-2018’den beri en kötü oran oldu.

DEĞİŞMEYEN TABLO: İMAM HATİP İSTENMİYOR

Diğer bir dikkat çeken veri ise imam hatip liselerine ilişkin oldu. Her yıl olduğu gibi imam hatip lisesi sayısı 2024-2025’te de arttı. 2023-2024’te 1722 olan imam hatip lisesi sayısı 1729’a yükseldi. Buna karşın imam hatip lisesinde eğitim gören öğrenci sayısı 442 bin 952’den 406 bin 86’ya düştü. 2017-2018'den beri imam hatip lisesi öğrenci sayısı 2017-2018'de 514 bin 806'ydı. Böylece aradaki fark 100 bini geride bıraktı.

SAYI DÜŞTÜ MEB ÖVÜNDÜ

İstatistiklere ilişkin en dikkat çekici konulardan biri de taşımalı eğitim verileri oldu. MEB'den yapılan açıklamada "281 bin 517 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında okullarına erişiminin sağlanması Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik uygulamalarının somut göstergeleri arasında yer aldı" denildi. Ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı 2023-2024'te 394 bin 534'tü. Böylece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bir yılda tam 113 bin 17 azaldı. MEB ise bunun eğitime erişebilirliği artırdığını iddia etti.