MEB, 'Maarif Kongresi' düzenleyecek: Kongrede hangi konular ele alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında 'Maarif Kongresi' düzenleyecek.

Erzurum'da 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek kongreye ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, eğitim emekçilerinin eleştirdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında "eğitim sisteminde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlama ve milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirme, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırma" hedefine vurgu yapıldı.

Yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu hedefe ulaşmak için öğretmenlerimizi eğitimin merkezine koymakta, onların toplumdaki rollerini güçlendirerek, mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve öğretim uygulamalarını daha etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır. Evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesile olan Öğretmenler Günü Kutlama Programları çerçevesinde, ülkemizin eğitim ile ilgili önemli sorunlarının ele alınacağı Bakanlığımız bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerimizin katılımlarıyla 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde Erzurum'da Maarif Kongresi düzenlenmesi uygun görülmüştür."

'AİLE' VURGUSU HER YERDE

AKP'nin kadınların kazanılmış haklarına 'aile' kavramı üzerinden saldırısı her alanda sürürken 'aile' kavramına bu kez de 'Maarif Kongresi'nde vurgu yapılacak. Kongrede, "öğretmen gözüyle" temalı kongrede, "oyun ve arkadaşlığın eğitime etkisi", "ailenin eğitime etkisi", "sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitime etkisi" konuları ele alınacak.

İSTEYENLER BİLDİRİ SUNACAK

Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında 'Maarif Kongresi' düzenlenerek öğretmenlerin uygulamaya ilişkin deneyimlerinin bildiri olarak paylaşılması hedefleniyor.

Bakanlığın ilgili birimleri ve yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler bildiri sunabilecek.

Kongreye bildiri sunmak isteyen öğretmenler, başvurularını, 18 Ekim'e kadar yapabilecek. Bildirilerin bir kısmı kongrede sunulurken, bir kısmının ise yayımlanması amaçlanıyor.