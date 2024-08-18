MEB, ‘Maarif Modeli’ni uygulamakta kararlı: Kendi yazdı kendi oynuyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik “Saray’ın koridorlarında hazırlandı” eleştirileri sürerken müfredatın uygulanmasına yönelik genelge yayımlandı.

Eğitimcilerin ve eğitim meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanan müfredat “AKP’nin kendi zihniyetinde nesil yetiştirme projesi” olarak görülürken genelgede modelin anaokulu, ilkokul 1’inci, ortaöğretim 5’inci, lise hazırlık ve lise 1’inci sınıflarında okutulacağı belirtildi.

Hemen her ders programında dine referans yapılan, “Atatürk ve Cumhuriyet” ifadeleri seyreltilen “Cihat, kamil insan” ifadelerinin girdiği müfredatın “insanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkân tanınarak kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli öğrenme süreci yapılandırıldığı” aktarıldı. Genelgede, 2024-2025 eğitim öğretim yılında müfredata yönelik öğretmenlere 2 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde eğitim verileceği vurgulandı. Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin ise diğer öğretmenlere teorik ve uygulamalı eğitimler verecek. Aynı zamanda İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yöneticileri modelin hayata geçirilmesi ve periyodik şekilde takip edilmesine yönelik her türlü ‘tedbiri’ alacağı da vurgulandı.

EYLEMLER SÜRECEK

Müfredatın Saray’ın koridorlarında hazırlandığını ve “medrese müfredatı” eleştirilerini hatırlatan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “MEB’in maarif modeli, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu gibi konularda eleştirileri dinlemiyor.

Kemal Irmak - Eğitim Sen Genel Başkanı

Eğitim alanında kafalarında bir yaklaşım var ve her şeye rağmen bunu hayata geçirmek konusunda kararlılıkları var. Görüş alma aşamasında itirazlar oldu, sendikalar eylem yaptı ama onlar bunu ‘Bunlar ideolojik yaklaşımlar’ diyerek değerlendirdi ve ‘Bildiğimizi yapacağız’ dediler” diye konuştu.

Asıl ideolojik yaklaşımın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ve içeriği olduğunu söyleyen Irmak, “Din ve İslami ideoloji içerisinde, medrese eğitimi yaklaşımı ile harekete geçtiler. Bunu yapma kararlılıkları var ve bu nedenle genelgeyi yayımladılar.

Bu iktidarın, toplumun, çocukların ve eğitimcilerin taleplerini dikkate almadığını biliyoruz. Müfredatı Geri Çek Platformu olarak modele ilişkin okulların açılmasıyla birlikte velileri de dahil ederek bir eylemlilik planlıyoruz” ifadelerini kullandı.