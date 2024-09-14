MEB, mülakat sonucunu açıklamamakta ısrarcı: Belirsizlik büyüyor

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk haftası sona erdi ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarını açıklamamakta ısrarcı. Danıştay önceki gün öğretmen atamalarında “yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat” düzenlemesinin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada her ne kadar sonuçların duyurulmamasına yönelik topu Danıştay’a atsa da söz konusu kararın reddi sonuçların açıklanmasına da yaramadı.

Öğretmenlerin 68 bin atama talebine karşı 20 bin atama kararı alan Bakanlık ise eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bu yıl mülakatların sona ermesinin üzerinden 34 gün geçerken 2023’te mülakat sonuçları 2 günde, 2022’de 3 günde, 2021’de ise 2 günde açıklanmıştı. Önceki yıllara kıyasla bir ayı aşkın süredir mülakat sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösteren atama bekleyen öğretmenler, belirsizliğe sürüklendiklerini ve geçimlerini sürdürebilmek için günübirlik işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

VAHİM BİR TİYATRO

Atama bekleyen ismini vermek istemeyen bir öğretmen, 2023 KPSS puanı ile mülakata girdiğine dikkat çekerek 2024 KPSS puanlarının açıklandığı ancak buna rağmen atamaların yapılmadığını ifade etti. Danıştay’ın iptal talebini reddedeceğini en başından beri tahmin ettiklerini söyleyen öğretmen, “20 bin öğretmene 6 ay maaş ödememek için şu an bir tiyatro oynuyorlar ve binlerce öğretmen olarak ıstırapla bu tiyatroyu izliyoruz. Artık geceleri uyuyamıyorum, huzurum kaçtı, bir belirsizlik içerisindeyiz. Binlerce öğretmen mülakata girdi, ben bu haldeysem onlar ne haldedir? Bir mülakat sonucunu açıklamak bu kadar zor olmamalı. Danıştay’ın ret kararının ardından hemen akşamında sonucu açıklayabilirlerdi ancak açıklamamayı tercih ettiler” dedi.

İtiraz süreci ile öğretmenlerin daha da belirsizliğe sürükleneceğini söyleyen öğretmen, “Atamam yapılmadığı için Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapıyorum, 2 aylık maaşım yatmadı. Eylül ayı kiramı bile veremedim. Usta öğreticilerin bile 11 bin TL’lik ücretini ödeyemeyen hükümet, öğretmen atamasını yapmamayı maaş ödememek için bir kaçış yolu olarak görüyor, bunun altında tasarruf tedbirlerinin yattığını düşünüyoruz. Eğitim sistemini, öğretmenleri çocuk oyuncağına çevirdiler. Ücretli öğretmenlik için Milli Eğitim ile görüştüm. Norm fazlası olduğu için almayacaklarını söylediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

"PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Binlerce öğretmenin atamaların yapılmaması nedeniyle günübirlik işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten ismini vermek istemeyen atama bekleyen bir başka öğretmen, “İşe giremiyoruz, aramızda 40’lı yaşlarında çocuklu aileler var. Atama yapılacak diye özel okullarla anlaşma yapmayanlar var. Mülakat kaldırılacak dediler, kaldırmadılar. 34 gün geçti hâlâ ortada sonuçlar yok. Her an atamam yapılır diye işe giremiyorum. Perişan durumdayız” dedi.

“Artık mülakatı açıklamamak için bir bahaneleri yok” diye konuşan öğretmen, “Emekli sayısı kadar atama yapacağız dediler, bu sayı yaklaşık 23 bin iken 20 bin atama yapmaya karar verdiler. Çağrı merkezinde işe gireyim desem benim mesleğim öğretmenlik, her işi yaparım ama ben öğretmenim. Tasarruf tedbirlerinden dolayı maaş vermemek için mülakat sonuçlarını geciktirdiklerini düşünüyoruz. Bize dönüp ‘Şubatta işe gireceksiniz’ deseler en azından ona göre bir adım atayım. Günlük 750-800 TL’lik nakliye işi yaptığım oldu, birçok öğretmen arkadaşımız var stantlarda çalışıyor. Tek gayemiz günü kurtarmak artık. Artık bizi belirsizlikte bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.