MEB, öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik kitaplarını yayınladı

Öğrencilerin ara tatilde kullanılabileceği eğitici etkinliklerin yer aldığı kitaplar yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.

Okul öncesi çocuklarına yönelik hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı.

Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve etkinliklere yer verildi.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı.

Öğrenciler, hazırlanan etkinlik kitaplarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebilecek.