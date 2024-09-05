MEB öğrencileri açlıkla sınıyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her defasında “kaynak yok” diyerek kulak tıkadığı öğrencilerin, velilerin ve sendikaların “okullarda bir öğün ücretsiz yemek” talebiyle başlattıkları mücadele sürüyor. İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz içerisinde çocukların beslenme çantası günden güne boşalırken artan yoksulluk, işsizlik ve gıda enflasyonu çocukların sağlıklı gıdaya erişimini zorlaştırmaya devam ediyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eğitim-Sen, Veli-Der Türk Tabipler Birliği ve KESK’in de bileşenleri arasında olduğu Hatay Okul Yemeği Koalisyonu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yapılan çalışmaların, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, azaldığını, öğrenme güçlüğü yaşadıklarını, devamsızlık sürelerinin uzadığını ve başarılarında azalma olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Ücretsiz yemek başta kız çocukları ve özel eğitim gereksinimi olan çocuklar olmak üzere dezavantajlı tüm öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini ve derslere devamlı katılımını sağlayan bir işleve sahiptir. Kamu kaynakları, bütçe çocukların üstün yararı için kullanılmalıdır” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “Okul yemeği uygulaması genişletilerek sürdürülmelidir. Özellikle depremin yıktığı illerinde yaşanan yokluk ve imkânsızlıklar nedeniyle daha çok sayıda çocuğun okulda aç kaldığı dikkate alınarak ilimizde bütün kademelerdeki öğrencilere ücretsiz öğün desteği sağlanmalıdır.’’