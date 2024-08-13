MEB okul terkindeki artışı itiraf etti: MESEM çocuğu eğitimden kopardı

Meslek liselerinde hemen hemen her yıl kontenjan artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu liselerde öğrenim gören öğrencilerde okul terkinin arttığını itiraf etti. MEB tarafından yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi, öğrencilerin meslek liselerinde okumak istemediğini ortaya koydu. Söz konusu belgenin “mesleki ve teknik eğitime erişim ve farkındalık ile ilgili sorunlar” başlığı altında MEB, mesleki ve teknik ortaöğretimde okul terk oranlarında artış olduğunu da itiraf etti.

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) için daha fazla öğrencinin “istihdam” edilmesi gerektiğini ifade ederken MEB söz konusu belgede, sermaye ile yapılan işbirliklerini de “yetersiz” buldu. 1,5 milyondan fazla çocuğun çalıştırıldığı MESEM’lerde sermayeye “okul” açma şansı tanıyan, öğrencilerin sigortalarını ödeyen Bakanlık, “sektör ve meslek örgütleri ile mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin istenen seviyede olmadığı”na dikkat çekti.

YÖNLENDİRME YETERSİZMİŞ

Bakanlık tarafından yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi’nde mesleki ve teknik eğitimdeki sorunlar; erişim, farkındalık, eğitim ortamı, öğretim programı, işbirliği, istihdam ve eğitici profili ile sınırlı kaldı.

Mesleki eğitimin “gençler için cazibe merkezi” olmamasının erişim ve farkındalık alanında sorun olarak görüldüğü belirtilen belgede, öğrencilerin mesleki ve teknik ortaöğretim okullarını öncelikli tercih etmediği aktarıldı. Bu okullarda okuyan öğrencilerin birinci önceliğinin üniversiteye yerleşmek olduğu ifade edilen belgede aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim konusunda çalışmaların yetersiz bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, sektörün ve kamuoyunun meslek liselerine karşı “önyargılı yaklaşımı ve olumsuz algısı” olduğu da aktarıldı.

Lise birinci sınıfta dönem tekrarı yapacak olan öğrencilerin bir üst sınıfa geçmeleri için MESEM’lere kayıt olma şartı koşan Bakanlık aynı belgede “görece akademik başarısı zayıf öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi gerektiği algısı”nı sorun olarak nitelendirdi. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitime sağlanan finansmanın yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Belgede diğer sorunlar şu şekilde sıralandı: • “Eğitim sisteminde üst öğrenime geçişin sınav odaklı olması, eğitim sisteminin meslek sahibi yapmaya yönelik olmaması • Mesleki yabancı dil eğitiminin yetersiz kalması • Mezunların işyerlerinde üretim maliyetini düşürmek amacıyla niteliksiz işgücü çalıştırılması • Mezunların alanlarında çalışmak istememesi • Mesleki eğitim alan ortaöğretim öğrencilerinin alanda istihdam yerine yükseköğretime geçmesi.”

ÖLÜMLERİ GÖRMEDİLER

MEB, çocuk işçiliğine yasal kılıf uydurduğu MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerini görmezden gelmeye devam ediyor. MESEM’lerde iş cinayetinde yaşamını yitiren çocuk sayısı 9 olurken MEB tarafından yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi ise çocuğun değil, sermayenin öncelendiğini doğrulayacak nitelikte. Söz konusu belgede mesleki ve teknik eğitimdeki sorunlar; erişim, farkındalık, eğitim ortamı, öğretim programı, işbirliği, istihdam ve eğitici profili ile sınırlı kaldı. Belgede MESEM’lerdeki denetimlerin artırılması ve çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.