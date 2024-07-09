MEB önünde oturma eylemi yapan öğretmenlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan TBMM'ye yürümek isteyen Eğitim-Sen üyeleri polis ablukasına alındı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı. Öğretmenler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK'yı reddet" sloganları attı. Yürüyüşleri engellenen eğitimciler, MEB önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından 1 Meclis'e yürüyüşü engellenen Eğitim İş üyesi öğretmenler ise Meclis önünde protesto eylemi düzenledi. Eylemdeki öğretmenlere ilerleyen saatlerde polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı .

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) TBMM'ye yürümek isteyen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri polis barıkatı nedeniyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

Oturma eyleminin ilerleyen saatlerinde polis, oturma eylemi yapan eğitimcilere biber gazı ile saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MEB önünde oturma eylemi yapan öğretmenlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı varhttps://t.co/rOM4V27WGR pic.twitter.com/TnQe49OgfQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 9, 2024

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Bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 39 maddeden oluşan kanun teklifi görüşmelerine başlarken, MEB önüne gelen öğretmenler, Meclis'e yürüyüşe geçti.

Öğretmenler, “Öğretmen düşmanı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayır”,”Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Tarikata değil, öğretmene bütçe”, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK'yı reddet" sloganları attı.

SOL PARTİ, DEM PARTİ VE CHP'DEN DESTEK

Eğitimciler ellerinde “Ögretmen düşmanı ÖMK’ya hayır” yazılı pankart taşıdı. Eyleme SOL Parti, CHP ve DEM Parti yöneticileri ile milletvekilleri de destek verdi.

Eğitimcilerin MEB önünden TBMM'ye yapmak istedikleri yürüyüşe polisler tarafından izin verilmedi. Meclis’e giden yol güzergahı, bariyerlerle kapatıldı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı. Polis, öğretmenlerin dağılması için anons yaparak eğitimcilerin basın açıklaması için ayrılan alanda kalmalarını istedi.

Fotoğraf: @egitimsen / X

"ZOR KULLANILARAK DAĞITILACAKSINIZ"

Polis tarafından yapılan anonsta, "Polisimize direnmeyelim. Dağılma istikametiniz Sıhhiye. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi.

Yürüyüşleri polislerce engellenen öğretmenler, MEB önünde oturma eylemine başladı.

Polis tarafından ise eğitimcilere "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" şeklinde anons yapıldı. Öğretmenler ise eylemlerine devam etti.

Fotoğraf: @egitimsen / X

EĞİTİM İŞ EYLEMİNE VALİLİK YASAĞI

Öte yandan Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla bugün saat 16.00’da TBMM’nin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı’ndan 1. Meclis’e yürüme kararı aldı.

Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yürüyüşünü ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Eğitim-İş, valiliğin yasağına rağmen 1. Meclis’e yürüyeceğini duyurdu. Duyurunun ardından bugün bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etti. Bazı eğitimciler, müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilendi.