MEB, oruç çetelesinde ısrarcı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eliyle okullardaki gerici etkinlikler sürerken BirGün’ün gündeme getirdiği, İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği gayriresmî “Ramazan öncesi ve Ramazan’da okullar yapılabilecek etkinlikler” yazısının Tuzla’da bulunan okullara da iletildiği ortaya çıktı.

İlçe okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp grubuna Müdürlük tarafından gönderilen imzalı dahi olmayan 'yazı'da 23 maddelik etkinlik şeması yer aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılması istenen etkinlere ilişkin 'yazı' ise okul müdürlerince öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına atıldı.

SORUMLULAR CEZALANDIRILMALIDIR

Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Eroğlu, söz konusu gayriresmî yazıya tepki gösterdi. Kamusal, laik ve bilimsel eğitimden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Eroğlu, “Eğitimde temel bağlayıcı kanun olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda eşitlik, laiklik, bilimsellik ilkeleri ana ilkeler olarak belirtilmiştir. Öğrencilerimizin laik, bilimsel eğitim hakları en temel yurttaşlık hakkıdır. Öğretim programlarından, seçmeli adıyla fiilen zorunlu hale getirilen din derslerine, tarikat yapıları ile yapılan protokollerden, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ve karma eğitim hakkı ihlaline kadar laik ve bilimsel eğitim adım adım yok edilmiştir” dedi.

Bunun son örneğinin ise MEB tarafından gönderilen imzasız gayriresmî “Ramazan öncesi ve Ramazan’da okullarda yapılabilecek etkinlikler” başlıklı yazı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Okullarda, bir yazının nasıl tebliğ edileceği bellidir. Tebliğ kurallarına uymayan, kim tarafından yazıldığı belli olmayan, öğrencilerimizin laik ve bilimsel eğitim hakkını ve öğretmenlerimizin mesleki haklarını da ihlal eden bu yazı derhal geri çekilmeli, sorumlular hukuk önünde cezalandırılmalıdır. Eğitim Sen olarak; kamu yöneticilerine, tüm öğrencilerimizin laik, bilimsel eğitim hakkından sorumlu olduklarını bir kez daha hatırlatıyor, laik ve bilimsel eğitim hakkı ihlallerine son verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazıda yer alan etkinliklerin bir kısmı şu şekilde yer almıştı: