MEB partizan öğretmen yetiştirmek istiyor

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda ‘‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ne değerlendiren Toprak, ‘‘Dini ağırlıklı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ müfredatını uygulamaya koyan Milli Eğitim Bakanı, şimdi ‘Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi’ kanunuyla bu müfredatı uygulayacak ideolojiyi benimsemiş partizan öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor. Kurulan akademi ile eğitim fakülteleri işlevsiz hale getiriliyor’’ dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK hakkında verdiği iptal kararlarını da yorumlayan Toprak, ‘‘Anayasa Mahkemesi’nin 703 Sayılı KHK ile ilgili iptal kararı, Türkiye’nin 6 yıldır ‘keyfi-yetkisiz ve hukuksuzca’ yönetildiğini tescil etti. İktidarın yayınladığı Cumhurbaşkanı kararlarının, duble maaşların, Rektör, Merkez Bankası Başkanı, Büyükelçi, Diyanet İşleri Başkanı vb. atamaların anayasaya aykırılığı açığa çıktı’’ ifadelerini kullandı.