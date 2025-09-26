MEB sermayenin emrinde

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların meslek ortaokullarına kayıt, kabul, nakil ve alan seçimine ilişkin ‘Meslek Ortaokulları Yönergesi’ni önceki gün Tebliğler Dergisi’nde yayımladı. Böylece çocukların işçileştirilmesinin önü bir kez daha açıldı.

Buna göre bir katın dört derslik, bir koridor ve dört lavabodan oluşması, giriş çıkışların ayrılması ortaokul tabelası için yeterli görüldü. Aynı yazıda okul kavramı, derslik ve lavaboyla sınırlı tutuldu.

Bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılında Adana, Ankara, Antep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Urfa’da toplam sekiz mesleki ortaokul faaliyete geçti.

ÇOCUK HAKKI İHLALİ

Konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan Bolu Veli-der Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Sermayenin talepleri, maalesef eğitim çağındaki çocukları ucuz iş gücü olarak görmeleriyle şekilleniyor” dedi. Kulalı, "Buradaki kritik nokta artık ortaokul çağındaki 11-12 yaşındaki çocukların işçileştirilmesi. Buna mesleki eğitim diyemeyiz” şeklinde konuştu.

“Bir diğer konu da laiklik talebimizin hiç bu kadar sınıfsal olmamış olmasıdır” ifadelerini kullanan Kulalı, şöyle devam etti: “Bu çocuklar hem işçileştirilirken hem de karma eğitimin dışına çıkarılmaktadır. Çocuk işçileştirilmesi ve eğitimin dinselleştirilmesi birbirine payanda olarak ilerliyor ve iktidarın ekonomi politiği açısından çok kritik bir süreç işletiliyor. Her çocuğun zorunlu eğitim çağında laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitim hakkı vardır.”