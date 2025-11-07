MEB Sınav Takvimi Açıklandı: LGS, Açıköğretim ve Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni resmen duyurdu. Takvimde, milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği LGS, İOKBS bursluluk sınavı ve açıköğretim sınavları gibi önemli sınavlara ait tarihlerin netleşmesi, eğitim camiasında büyük ilgi uyandırdı.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için büyük önem taşıyan sınav tarihleri bu yıl da detaylı şekilde planlandı. İşte MEB 2026 sınav takvimi içerisinde yer alan tüm önemli sınavlar:

2026 MEB SINAV TAKVİMİ

Sınav Adı Tarih Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım 2025 Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 20-21 Aralık 2025 MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026 7 Şubat 2026 Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026 8 Şubat 2026 Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavı 14-15 Mart 2026 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 7-10 Nisan 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak II. Yazılı Sınavlar 2-3 Haziran 2026 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Açık Öğretim Kurumları III. Dönem Sınavı 18-19 Temmuz 2026

İOKBS 2026 Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

İOKBS, yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilecek.

LGS 2026 Ne Zaman Yapılacak?

LGS 2026, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşim için yapılan merkezi sınavdır. Bu yıl sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Sınavları 2026 Tarihleri

1. Dönem: 20-21 Aralık 2025

2. Dönem: 14-15 Mart 2026

3. Dönem: 18-19 Temmuz 2026

İOKBS bursluluk sınavı kimler için geçerlidir?

İOKBS; devlet okullarında okuyan ve maddi destek almaya hak kazanabilecek 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler için yapılır.

LGS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvuru tarihleri MEB tarafından ayrıca duyurulacak olup genellikle bahar döneminde yapılır.

Bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?

İOKBS sınav süresi sınıf düzeyine göre değişmekle birlikte çoktan seçmeli test uygulanır.

Açık öğretim sınavları online mı yapılacak?

Sınavların yüz yüze veya çevrimiçi uygulanmasına ilişkin kararlar dönemsel olarak ayrıca paylaşılmaktadır.

MEB 2026 sınav takvimi ile öğrenciler, veliler ve eğitimciler için sınav hazırlık süreçleri daha planlı bir yapıya kavuşmuş oldu. Hem LGS hem İOKBS bursluluk sınavı hem de açıköğretim sınavları için tarihlerin netleşmesi, çalışma programlarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle öğrencilerin takvimi dikkatle takip etmesi ve çalışmalarını buna göre düzenlemesi büyük önem taşıyor.