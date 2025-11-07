MEB sınav takvimi yayımlandı: Açıköğretim ve bursluluk sınavlarının tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni yayımladı.

Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Takvimde açıköğretim sınavları, motorlu taşıt kursiyerleri e-sınavı, Ülke Geneli Ortak Yazılı sınavlar gibi birçok sınavın tarihine yer verildi.

Takvime göre sınalar ve tarihleri şöyle:

>> Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı: 30 Kasım 2025

>> Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı: 20-21 Aralık 2025

>> MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026: 7 Şubat 2026

>> Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026: 8 Şubat 2026

>> Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavı: 14-15 Mart 2026

>> 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar: 7-10 Nisan

>> İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS: 26 Nisan 2026

>> 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak II. Yazılı Sınavlar: 2-3 Haziran 2026

>> Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS): 14 Haziran 2026

>> Açık Öğretim Kurumları III. Dönem Sınavı: 18-19 Temmuz 2026