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‘MEB sorumluluk almalı’

Güncel
  • 28.01.2025 05:00
  • Giriş: 28.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 28.01.2025 05:00
‘MEB sorumluluk almalı’
Fotoğraf: BirGün

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) yangında hayatını kaybeden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) sorumluluklarını yerine getirmesi için göreve çağırdı.

Yapılan açıklamada “Yangın faciasında 36 çocuğumuz, çeşitli yerlerden tatil yapmak için geldikleri otelde yaşamını yitirdi. Yaşanan facianın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Bakanlık konuya dair bir açıklama yapmadı” ifadeleri kullanıldı.

Dernek, Bakanlık’tan yangında yaşamının yitiren öğrencilerin nerede yaşadığını ve okuduğunu tespit edip duruma göre psikolojik destek vermesini talep etti.

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