MEB vazgeçmiyor: İmam hatiplerde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı imam hatiplerin merkezi sınavlardaki başarısızlığı üzerine harekete geçti. İmam Hatip Ortaokulları’na (İHO) sınavla öğrenci alınmasının önü açıldı.

İlkokul 4’üncü sınıfı bitiren öğrenciler, “proje” adı altında düzenlenecek sınavlarla 5’inci sınıfa kaydedilecek.

Bazı İHO’lar sınav için 300 ila 500 TL arasında ücret alıyor. Başarısız olan öğrencilere bu ücret iade edilmiyor. Sözcü'nün haberine göre örneğin, Kartal İHL bünyesindeki ortaokul, 16 Mayıs'ta yapacağı sınav için 500 TL talep ediyor ve 40 kız, 40 erkek öğrenci alacak. Kayıt hakkı kazananlar temmuz ayında zorunlu yaz okuluna katılacak.

SINAVDA MATEMATİK VE TÜRKÇE AĞIRLIKLI

Sözcü'de yer alan habere göre öğrenci seçme sınavında 20 matematik, 15 Türkçe, 10 fen, 5’er sosyal bilgiler ve İngilizce, sadece 5 din kültürü sorusu yer alacak. Seçilen öğrencilere fen, matematik, İngilizce ve Arapça ağırlıklı eğitim verilecek.

LİSEDE KAÇIYORLAR

2025 YKS verilerine göre, fen liseleri yüzde 74,75 ile en başarılı okul türü olurken, imam hatip liseleri yüzde 27,49 ile ortalamanın altında kaldı. MEB’in son üç yıllık raporuna göre ise İHO’daki öğrencilerin lisede imam hatip liselerini tercih etmediğini, fen ve Anadolu liselerine yöneldi.