MEB ve ÖSYM’den hazırlık: YKS ve LGS’ye yeni soru modeli
Milli Eğitim Bakanlığı, MEB ve ÖSYM işbirliğiyle sınavlarda yeni soru tiplerinin hazırlanması üzerine çalışmalar yapılmaya başlandığını duyurdu. Açıklamada "Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler" tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bilgilendirmede hazırlığın tam olarak hangi sınavları kapsadığı belirtilmezken, çalışmaların özellikle YKS ve LGS sınavı için yapılacağı düşünülüyor.
Türkiye’de eğitim politikaları ve sınav sistemi ardı ardına değişikliklerle gündemde. Bu kez tartışmanın merkezinde, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren merkezi sınavlardaki soru tiplerinin yenilenmesi var.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile birlikte yürüttüğü çalışmayla, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda sınavlardaki soru modelinin yeniden tasarlandığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada MEB ve ÖSYM tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar" yürütüldüğü ifade edildi.
Buna göre geliştirilecek olan yeni soru modelinde "öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan" bir düzenleme yapılıyor.
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede hazırlığın tam olarak hangi sınavları kapsayacağına ilişkin bir bilgi verilmezken bu hazırlığın özellikle YKS ve LGS için yapılacağı düşünülüyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modelinin geliştirilmesine yönelik MEB–ÖSYM iş birliği sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor.
Geliştirilecek olan soru modeli, öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlanıyor."