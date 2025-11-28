MEB ve ÖSYM’den hazırlık: YKS ve LGS’ye yeni soru modeli

Türkiye’de eğitim politikaları ve sınav sistemi ardı ardına değişikliklerle gündemde. Bu kez tartışmanın merkezinde, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren merkezi sınavlardaki soru tiplerinin yenilenmesi var.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile birlikte yürüttüğü çalışmayla, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda sınavlardaki soru modelinin yeniden tasarlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada MEB ve ÖSYM tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar" yürütüldüğü ifade edildi.

Buna göre geliştirilecek olan yeni soru modelinde "öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan" bir düzenleme yapılıyor.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede hazırlığın tam olarak hangi sınavları kapsayacağına ilişkin bir bilgi verilmezken bu hazırlığın özellikle YKS ve LGS için yapılacağı düşünülüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle: