MEB ve TÜİK arasında bir garip kütüphane çelişkisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılında “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” proje ile devlet okullarında kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını ileri sürse de resmi veriler tam tersini gösteriyor.

MEB’in 2023/2024 Eğitim Öğretim İstatistikleri’ne göre ülkede 61 bin 111 devlet okulu bulunurken 14 bin 352 özel okul eğitim veriyor. Bu veriler ışığında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son 2023’te açıkladığı Kütüphane İstatistikleri’ne göre ise ülkede devlet okullarındaki kütüphane sayısı MEB’in söylediğinin tam tersini gösteriyor.

TÜİK’in verilerine göre ise ülkedeki devlet okullarında 34 bin 191 kütüphane bulunuyor. Ancak özel okullardaki oran bunun çok daha da altında. TÜİK’e göre özel okullarda yalnızca 7 bin 18 kütüphane bulunuyor.

OKULLARIN %56’SINDA KÜTÜPHANE VAR

MEB her ne kadar “kütüphanesiz okul kalmadı” dese de TÜİK verileri baz alanınca ülkede bulunan 61 bin 111 devlet okulunun yalnızca 26 bin 920’sinde kütüphane bulunmazken kütüphanesi olan okullarını oranı sadece yüzde 56 oldu. Ayrıca TÜİK’in verilerine göre devlet okullarındaki kitap sayısı 59 milyon 432 bin 361. Kütüphane başına ise yalnızca 2 bin 208 kitap düşüyor.

BAKANLIK FARKLI TÜİK FARKLI SÖYLÜYOR

İktidar eliyle her fırsatta teşvik verilen özel okullarda ise durum pek de farksız değil. MEB’in verilerine göre ülkede toplamda 14 bin 352 özel okul bulunurken bu okulların 7 bin 334’ünde kütüphane bulunmuyor. Kütüphanesi olan özel okulların oranı ise yüzde 48,9. Özel okullarda bulunan 7 bin 334 kütüphanede ise yalnızca 9 milyon 112 bin 854 kitap yer alırken kütüphane başına düşen kitap sayısı 1243.

TÜİK verilerine göre yalnızda ülkedeki okulların yalnızca yüzde 56’sında kütüphane bulunurken konuya ilişkin BirGün’ün sorularına yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı ise “kütüphanesi bulunmayan okul kalmadığını” ifade etti. MEB, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” lansmanın ardından “tüm okullarda kütüphane bulunduğunu ve yeni açılan okullarda kütüphane kurulumunun” devam ettiğini belirtti. Aynı proje kapsamında ise “kitap talebinde bulunan okulların taleplerinin karşılandığını” belirten Bakanlık, “kitap sayılarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oranlandığını” ifade etti.