MEB verecek Akademi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tüm itirazlara karşı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile hayata geçirdiği ve 10 bin öğretmenin eğitim alacağı Milli Eğitim Akademisi’ne dair gelişmeler sürüyor. Akademiye katılan öğretmenlere 2026’da 32 bin 351 TL maaş verilirken Aksaray’daki Milli Eğitim Akademisi’nde konaklama ve yemek ücretleri belirlendi.

Aksaray Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük ücretler konaklama için 400 TL, kahvaltı için 150 TL, öğlen yemeği için 200 TL, akşam yemeği için ise 200 TL olarak belirlendi. Buna göre burada kalan bir öğretmenin aylık harcaması 28 bin 500 TL olurken cebine ise 3 bin 851 TL kalıyor. Öğretmenler MEB’den aldıklarını MEB’e geri ödeyecek.

‘AKADEMİ KAPATILMALI’

Öğretmenlerin geriye kalan 3 bin 851 TL ile yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Evrim Gülez, “Bu durum Bakanlığın verdiği maaşı farklı kalemler üzerinden geri alma pratiğidir ve kabul edilemez” dedi.

Akademi’ye alınacak öğretmenlere birçok kentte barınma imkânının sağlanmayacağını anımsatan Gülez, “Sağlanan yerlerde ise bunun ücretli olması, kamusal hizmet olan eğitimin piyasa koşullarına terk edildiğini göstermektedir. Bu bölgelerde kira ve apart ücretlerinin artması da bu sürecin nasıl bir rant alanına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Eğitim emekçileri borçlandırılarak, yoksullaştırılarak değil; güvenceli ve insanca yaşam koşullarıyla desteklenmelidir. Aksi halde bu model, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, eğitimin niteliğini zayıflatan ve kamusal eğitim hakkını ortadan kaldıran bir mekanizma olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi’nin AKP iktidarının çizdiği sınırlar içinde hareket eden öğretmen profili için oluşturulmak istendiğini belirten Gülez şöyle konuştu: “Oysa eğitim; biat eden değil düşünen bireyler yetiştirme sürecidir. Öğretmeni bu şekilde yeniden biçimlendirmeye dönük her girişim, doğrudan eğitimin niteliğini ve toplumsal geleceği hedef almaktadır. Yapılması gereken açıktır: akademiler kapatılmalı, öğretmen yetiştirme süreci yeniden üniversitelerin bilimsel, pedagojik ve özerk yapısı temelinde ele alınmalıdır.”