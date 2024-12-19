MEB, yılbaşının okullarda kutlanmasını yasakladı: "Kültürel değerlere aykırı"

Milli Eğitim Bakanlığı, "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle yılbaşı ve Noel'in okullarda kutlanmasını yasakladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.

Müdürlüklerden devlet okullarına iletilen yazıda, kutlamaların Türkiye’nin "örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerlerle uyumlu" yapılması gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık’ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda, "Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

BAĞCILAR'DAKİ OKULLARDA YASAKLANMIŞTI

Öte yandan İstanbul'da Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara yazı göndererek yılbaşı etkinlikleriye ilgili yasak talimatı iletmişti.

Söz konusu metinde sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısında bulunulurken "yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinlikler"in yapılmaması istenmişti.