MEB’den belediyelere izin yok: Okullarda temizlik yasak

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı kararla birlikte başlayan problemler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Okullarda yaşanan temizlik krizi, belediyelerin inisiyatif alarak başlattığı temizlik çalışmalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından engellenmesiyle derinleşti. İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerinde belediyeler, okullarda yaşanan temizlik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla harekete geçti. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri temizliğe izin vermedi.

Buca Belediyesi, basında yer alan okullardaki hijyen sorunlarına ilişkin haberlerin ardından harekete geçti ve okullarda temizlik çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm okullarda temizlik yapmaya hazır olduklarını ve her gün ihtiyaç duyulan okullarda çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra Duman, bu çalışmaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiğini duyurdu.

Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda temizlik yapmalarını yasakladığını belirtti. Belediyeye temizlik talebinde bulunan okulların tek tek arandığını ve taleplerini geri çektiklerini ifade eden Duman, belediye ekiplerinin okulların kapısından geri çevrildiğini söyledi.

Duman, paylaşımında "Bugünden itibaren maalesef okullarımızda temizlik faaliyeti yapamayacağız. Eğitimde sağlıklı koşullar yaratmak için yaptığımız bu girişimlerin neden engellendiğini anlamak mümkün değil. Bu durumu halkımızın vicdanına havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: Buca Belediyesi

"GEREKİYORSA TEMİZLEMEYİN"

Bornova’da ise benzer bir tablo Naldöken’de bulunan Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan tadilat sonrası okulda ciddi bir temizlik sorunu baş gösterdi. Veliler ve öğrenciler, okuldaki temizlik probleminden şikayetçi oldu ve sorunu muhtarlığa bildirdi.

Şikayetler üzerine Naldöken muhtarı Bornova Belediyesi’ne başvurdu. Belediye devreye girerek okula temizlik ekibi gönderdi.

Belediye temizlik ekibi, temizlik esnasında çekim yapmak istedi. Fakat okul yönetiminin, çekim yapılmasına izin vermediği için ekibi okula almadığı öğrenildi. Okul yönetiminin, "Gerekiyorsa temizlemeyin, pis kalsın ama çekim yapamazsınız" diyerek ekibi okuldan gönderdiği belirtildi.

MEB NEREYE KADAR GİZLEYECEK

Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen olayın yaşananları gizleme çabası olduğunu dile getiren Eğitim-Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, “Buradaki kamera meselesi tamamen gizlemeye çalışmak. Daha önce de basına yansıyan haberler oldu. MEB bundan rahatsız oluyor ama bir gerçeklik var. Yaşanan şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Okullar temizlenmiyor. Nereye kadar gizleyebileceksiniz bunu” diye konuştu.

Öte yandan kışın gelmesiyle çocukların sürekli okul içinde kalacaklarını belirten Akyol, şunları söyledi: "Birçok okulda temizlik personeli yok. Özellikle ekonomik durumun iyi olmadığı bölgelerdeki okullarda ciddi bir personel problemi var. Bu ertelenecek bir şey değil. Belediyenin engellenmesi de ciddi bir sıkıntı. Havalar soğuduğu zaman, yağmurlar başladığı çocuklar dışarıya, bahçeye hiç çıkamayacaklar. İçeride ciddi problem yaşanacak, hijyen probleminden kaynaklı birçok hastalık meydana gelecek. 30 bin personel çözüm değil, ilerleyen günlerde temizlik problemi daha da artacak."