MEB’den eşitsizlik itirafı: Eğitimde sınıfsal fark

AKP hükümetleri döneminde eğitim, en çok tahrip edilen alanlardan biri oldu. Muhalefetin, “Bilimsel ve laik temel zayıflatılıyor” gerekçesiyle eleştirdiği müfredat değişiklikleri ile milyonlarca öğrenci AKP döneminde, başladığı sistem ile okulunu bitiremedi. Eğitimde devlet okulları ile özel okullar arasındaki imkân farklılıkları, 2002-2026 döneminde giderek daha da büyüdü.

Özel okullar ile devlet okulları arasında giderek derinleşen eşitsizlik, devlet okullarının kendi arasındaki kalite farklılarına da dönüştü. İktidarın ekonomi politikası nedeniyle Türkiye’de yaşanan bölgeler arası eşitsizlik, eğitim kurumlarını da doğrudan etkiledi.

İLK AĞIZDAN İTİRAF

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün Nisan 2026’da tamamladığı 2025 Yılı Birim Raporu’nda da eşitsizliğe yönelik itiraf niteliğinde tespitlerin yer aldığı belirlendi. Müdürlük, muhalefetin itirazlarına karşın iktidarın inkâr ettiği eşitsizliği ilk ağızdan itiraf etti.

EŞİTSİZLİK VURGUSU

Müdürlüğün 2025 yılına yönelik çalışmasında, “Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” için üstünlükler ve zayıflıklar da sıralandı. Toplam dört maddeden oluşan zayıflıklar tablosunda, “Eğitim ortamları ve donatım itibarıyla ülke genelinde belirli standartlar sağlanmış olsa da bölgesel ve okul türü yönüyle farklılıklar bulunması…” ifadesi yer aldı.

Müdürlüğün, “Eşitsizliğin itirafı” olarak nitelendirilen tespitine yönelik raporda, şu değerlendirme yapıldı:

“Ülke genelinde eğitim ortamlarının kalitesi veya donatımı, bölgesel ve okul türleri düzeyinde farklılaşmaktadır. İl ve bölge bazında sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi okulların durumunu da etkilemektedir. Ayrıca, okul türleri arasında da farklılıklar mevcuttur.”

HAYIRSEVER YARDIMI

Raporda zayıflık olarak sıralanan unsurlara yönelik, “Ne yapılmalı?” sorusuna da yanıt arandı. Okullar arasındaki farklılıkların çözümü için “Hayırsever yardımlarının teşvik edilmesi” önerisinin ortaya konulması dikkati çekti.

AKP iktidarıyla birlikte eğitimin, “Kamusal bir hak olmaktan uzaklaştırılarak piyasacı ve parçalı bir yapıya sürüklendiğini belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, rapora yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

“MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

PISA sonuçlarının dahi Türkiye’deki sosyoekonomik farklılıkların öğrencilerin eğitim başarısı üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu vurgulaya Özbay, özetle şunları söyledi:

“Alt sosyoekonomik düzeyden gelen öğrencilerle üst sosyoekonomik düzeyden gelen öğrenciler arasında ortalama 100 puan, yani beş öğretim yılı fark vardır. AKP eğitimde yarattığı bu karanlık tabloyu artık kendisi bile gizleyememekte, mızrak çuvala sığmamaktadır.

Eğitim, bağışlarla sürdürülecek bir alan değil, devletin asli yükümlülüğüdür. ‘Hayırseverlik’ söylemi, bireysel dayanışmayı ifade ettiği ölçüde değerlidir ancak eğitimin bu zemine mahkûm edilmesi, kamusal sorumluluğun bilinçli biçimde geri çekildiğinin ve eşitsizliğin bir politika olarak derinleştirildiğinin açık göstergesidir.

Saraya, lükse kaynak bulunurken eğitimin hayırseverlere ve velilerin cüzdanına bırakılması, eğitim hakkının nasıl aşındırıldığının ve kamusal niteliğinin nasıl tasfiye edildiğinin en somut ifadesidir. Her çocuk için eşit, bilimsel, laik ve kamusal eğitimin sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.”