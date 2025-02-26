MEB’den gayriresmi etkinlik 'yazısı'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle okullardaki gerici etkinlikler sürerken İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara resmi olmayan “Ramazan öncesi ve Ramazan’da okullar yapılabilecek etkinlikler” başlıklı bir yazı gönderildi.

İlçe okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp grubuna Müdürlük tarafından gönderilen imzalı dahi olmayan “yazı”da 23 maddelik etkinlik şeması yer aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılması istenen etkinlere ilişkin “yazı” ise okul müdürlerince öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına atıldı. Söz konusu yazıda yer alan etkinliklerin bir kısmı şu şekilde:

- Okul girişinin ve koridorların yıldız ve hilallerle süslenip süslenmesi, Ramazan Sokağı köşesi oluşturulması,

- Manilerle davul çalınması koridor ve sınıflarda dolaşılması,

- Ramazanla ilgili okul girişine, televizyon ekranlarına ramazanla ilgili video veya müzik yansıtılması,

- Öğrenci ve velilerle hatim okunması-Kuranı kerim okunması,

- Sınıf ve veli iftarları düzenlenmesi,

- Teravih için camilere yönlendirme cami ziyaretleri, kutsal emanetlerin gezilmesi,

- Zorlanmadan oruç tavsiye edilmesi ve çizelge tutulması sonunda da başarı belgesi verilmesi

- İlkokullarda ortaokullarda tekne orucu uygulaması yapılması.

"LAİKLİK KARŞITI UYGULAMA"

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, okullara herhangi bir resmi yazı niteliği taşımayan metinlerin ilçe milli eğitim müdürlüklerince gönderilmesine tepki gösterdi. Çalık, “Normal şartlarda bir okula, öğretmenlere tebliğ edilecek yazıların nasıl tebliğ edileceği bellidir. Bunların dışında göndermek ise hukuksuzdur. Bugün de Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Ramazan boyunca uygulanması talep edilen program öğretmenlere WhatsApp gruplarından duyurulmuş durumda. Derhal bu laiklik karşıtı uygulamaların durdurulması gerekiyor, bu hukuksuz talep derhal geri çekilmelidir” dedi.

Çalık son olarak şunları söyledi: “Tarikatların, cemaatlerin veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programının, öğrencilere dayatılmış ve programın uygulatılmasını talep eden ilçe milli eğitim müdürlüğünden okul müdürlerine kadar Anayasa’nın laiklik ilkesini çiğneyen bu tutumu protesto ediyoruz. Öğretmenlerimizden ve velilerimizden çocuklarımıza dönük bu programın uygulanması noktasındaki hukuksuz talebi hayata geçirilmemesi, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönük eleştirilerini her düzeyde, ortaya koymaları için çağrı yapıyoruz. Eğitim Sen olarak laik ve bilimsel eğitime dönük saldırı dalgasına karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi hatırlatırız.”