MEB’den iş bırakan öğretmenlere tehdit: "Bakanlık, sendikal faaliyetleri yasa dışı ilan etmeye çalışıyor"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) kamu çalışanları, emekliler ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, yapılan zam sonrası uygulanan ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Ocak'taki iş bırakma eyleminin ardından okullara gönderdiği yazıyla, iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin uyarılmasını talep etti. MEB'in bu yazısına tepki gösteren Eğitim Sen, açıklamalarında eyleme katılan öğretmenlerin sendikal haklarının engellenmeye çalışıldığını belirterek, yazının uyarı olduğunu ifade etti.

"İŞ BIRAKMA EYLEMİ"

Eğitim Sen'in açıklamasında, MEB'in okullara gönderdiği yazının sendikal hakların kullanımını engellemeye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı. Sendikal hakların, Anayasa, yüksek yargı kararları ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı hatırlatıldı. "Bakanlık, eğitim emekçilerinin sendikal faaliyetlerini yasa dışı ilan etmeye çalışmakta, bu hakları fiilen yok saymaktadır" denilen açıklamada, MEB'in iş bırakma eylemlerini "öğrencilerin eğitim hakkını engellemek" olarak nitelemesine de tepki gösterildi.

“HAKLAR ENGELLENİYOR”

Eğitim Sen açıklamasında, eğitim emekçilerinin sendikal faaliyetlerini engellemeye yönelik her türlü uygulamanın sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 118. maddesinin, sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik fiilleri suç sayarak hapis cezasına hükmettiği hatırlatıldı. "Sendikal faaliyette bulunmasını engellemeye yönelik tehdit fiili anılan madde gereği suçtur" denildi.