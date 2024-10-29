MEB’den Osmanlı'yı aklama videosu

Politika Servisi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla gönderilen genelge doğrultusunda 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi ilk derste öğrencilere “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletildi.

“Dersimiz Cumhuriyete Doğru” filmi, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor. Filmdeki bazı sahneler ise eğitimcilerin tepkisini çekti.

Filmin açılış sahnesinde Mehmet Akif Ersoy’un Birlik şiiri seslendirilirken, şiirde “Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz” ifadeleri yer alıyor. 16 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gitmek için yola çıkmasıyla ilgili yer alan sahnede Mustafa Kemal’i ülkeyi kurtarsın diye padişahın görevlendirdiği, Mustafa Kemal’in tek başına gidemeyeceği ifade ediliyor.

Filmde ayrıca, Sevr Antlaşması’nın altında bulunan kişinin imzasının Hadi Paşa olduğu ve İstanbul Hükümeti’nin zor durumda bırakıldığı, düşman gemilerinin boğazda demirlediği için bazı imzalar atılmak zorunda kalındığı ifade edilirken Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının zorunda kalındığı belirtiliyor. Antlaşmanın imzalanmasının ardından ise imzalayan kişi Anadolu’da bir mücadele verileceğini söylüyor.