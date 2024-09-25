MEB’den skandal form: Siz Roman mısınız?

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çeşitli illerdeki okullara gönderdiği formla Roman öğrencilerin devamsızlık ve okul terki takiplerinin yapılması için bir çalışma başlattı. “Roman Öğrencilerin Okula Devamının İzlenmesi” adı altında hazırlanan formda 57 soru bulunuyor.

Formda; sınıflardaki Roman öğrenci sayısı, yeni kayıt yaptırmış Roman öğrenci sayısı, sınıf tekrarı yapan Roman öğrenci sayısı, öğrencilerin devamsızlık ve okul terk nedenleri ile devamsızlık ile okul terklerini önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair sorular yer aldı.

Formda ayrıca, Roman öğrencilerin devamsızlık ve okul terki sebepleri arasında erken yaşta evlilik, ailesine destek olmak için çalışmak zorunda olma, eğitim konusunda aile desteğinin yetersizliği ve iletişim yetersizliği gibi maddeler de bulunuyor.

MEB, KİMLİKLERE AYIRAMAZ

Formda istenen bilgilerin elde edilebilmesi için öğrenci ve velilere “Siz Roman mısınız” diye sorulması gerektiğini dile getiren Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, “MEB’in, Roman öğrencilerin okula devamıyla ilgili topladığı bu veri çalışması çok problemlidir. Öğrencilerin bu şekilde sorgulanması pedagojik anlamda da etik anlamda da doğru değil” dedi.

Yürütülen çalışmanın ayrımcılığın ve ötekileştirmenin yolunu açacağını ifade eden Candemir, şu ifadeleri kullandı:

“MEB, kendi yurttaşlarını Roman, Kürt, Türk, Çerkez gibi kimliklerle ayıramaz, bu ayrım üzerine bir çalışma yürütemez. Bu tür çalışmalar, gelecekte farklı din, dil, mezhep, kimlik sahibi olan insanlarla ilgili bilgi toplamanın önünü açar. Devamsızlıkların nedenleri sorgulanabilir, araştırılabilir. Eğer devamsızlıklarla ilgili bir çalışma yürütülecekse, diline, dinine, ırkına, kimliğine bakmaksızın tüm öğrencilerle yürütülmelidir.”