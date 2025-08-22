MEB’den sürgün duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görev yapan ancak ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenler için kurumlarda yer değiştirme işlemi yapılacak. Bu işlem proje okullardan sürgün edilen öğretmenleri ilgilendiriyor. Bakanlık tarafından duyurulan yer değiştirme duyurusuna göre, proje okullarından hukuksuz bir şekilde gönderilen öğretmenler norm kadro veya ihtiyaç fazlası gösterilerek tam anlamıyla sürgün edilecek. Öğretmenler, yıllardır görev yaptıkları merkezlerden uzak ilçelere gönderilecek veya kadroları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine verilerek mağdur edilecek.

Sürgün edilen birçok öğretmen herhangi bir şekilde tayin başvurusunda bulunamıyor. Tayin başvurusu yapmak isteyen birçok öğretmen ekranda, ‘Seçebileceğiniz bir kurum mevcut değildir’ yazısıyla karşılaşıyor. Tayin başvurusunda bulunabilen öğretmenler ise kent merkezlerinden çok uzak okulları tercih etmek zorunda bırakılıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, yer değiştirmelerin öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacağı belirtildi. Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile yer değiştirme MEB’den sürgün duyurusu MEB proje okullara ilişkin yer değiştirme duyurusu yayımladı. Buna göre sürgün edilen öğretmenlerin birçoğu tayin olacağı uygun okulu seçemiyor. Seçebilenler de kent merkezlerine uzak okulları tercih edebiliyor başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin atamalarının, aynı ilçede ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına valilikler tarafından yapılacağı da ifade edildi.

CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Ayrıca mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında il millî eğitim müdürlüklerine atamaları yapılan öğretmenlerin, ilçede veya il genelinde isteğe bağlı ataması yapılamaması durumunda il genelinde öğretmen ihtiyacı olan bir eğitim kurumuna atamalarının yapılacağı açıklandı.

Kendisi de proje okuldan sürgün edilen bir öğretmen olan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, proje okullarına yapılan atamaların haksız, hukuksuz uygulamalar olduğunu defalarca ifade ettiklerini ve şimdi de bir benzer hukuksuzluğun yaşandığını söyledi.

Hak arama mücadelesini sürdüren tecrübeli öğretmenlerin proje okullarındaki görevlerinden alındığını ve başka okullara tayin istemek zorunda bırakıldığını belirten Çalık, “Gelinen noktada arkadaşlarımızın çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın tayin başvuru sayfasına girdiğinde ‘Seçebileceğiniz bir kurum mevcut değildir’ yazısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu arkadaşlarımızın çoğu özellikle branş öğretmenleri. Ben İzmir Atatürk Lisesi’nde görev yapıyordum ve şu anda sadece 5 okula tercih yapabiliyorum. Bunlardan birisi ikamet adresime 2 saat uzaklıkta, diğerine ise yalnızca şehirlerarası otobüsle ulaşabiliyorum. 30 yıllık öğretmenlere ya ‘Tayin isteyeceğiniz okul yok’ deniyor ya da kent merkezlerinden çok uzak bölgelere gönderilmek isteniyor. Öğretmenlere okul sunulmuyor veya seçilebilecek okullar sürgün anlamına geliyor. Bu yaşananların eğitime hiçbir faydası yok ve tamamen bir cezalandırma yöntemine dönüştü” diye konuştu.