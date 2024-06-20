MEB’den Validebağ Korusu’na gece yarısı operasyonu!

Yıllardır yapılaşmaya açılmak istenen, İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri olan Validebağ Korusu’na şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) göz dikti. Korudaki öğretmenevi yönetimi, gece yarısı operasyonuyla yeşil alana paravanlar yerleştirdi.

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 25 yıldır, İstanbul’un son yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nu korumak için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri Derneği, koruda yine bir gece operasyonuna imza atıldığını duyurdu.

Validebağ Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada, korudaki öğretmen evine yeni yapılar eklendiği vurgulanarak “Öğretmenevi yönetimi daha çok gelir getirsin diye büyültüp, çelik konstrüksiyon döşeyerek kalıcı hale getirmek istediği ruhsatsız büfe hevesinden sonra devasa paravanlarla gece yarısı Milli Eğitim Başkanlığı’na tahsisli alan ‘benim malım’ istediğimi yaparım anlayışı ile adeta duvar ördü. Ne amaçla böyle bir şeye gerek duyduklarını sorduğumuzda, hastane ile yetki karmaşası yaşadıklarını, yeşil alanlar üzerinde piknik yapıldığını, çöplerin atıldığını, patika yolları kapatmak istediklerini vb. açıklama yaptılar” denildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ZABITASI DA GELDİ

“19 Haziran itibariyle imza kampanyamızı başlattık. Paravanlar kaldırılana kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz. Derhal yasal olmayan, ben yaptım oldu diyerek yapılan, hiçbir mantığa uymayan, görenleri şaşkına çevirten, ucube paravanların kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Senelerce her gelen yönetime, Validebağ Korusu’nun 1. derece doğal sit alanı olduğunu, izin alınmadan çivi bile çakılamayacağını, ses ve çevre kirliliği yapan düğün vb. etkinliklere son verilmesini, arabaların korunun içlerine kadar sokulmamasını, doğayı katleden toplu pikniklere izin verilmemesini söylememize rağmen hiçbiri yerine getirilmedi ama hiçbir kurumdan izin alınmadan gecenin bir vaktinde büyük bir alan plastik paravanlarla kapatıldı.

Duvar örerken bile bir yönetmeliğe uymak zorunluluğu varken bir kişinin isteği, 6-7 işçi 4-5 öğretmenevi yetkilisinin kontrolünde gecekondu gibi gece duvar bir gecede tamamlandı.

Validebağ Korusu tek parseldir. Parselasyon yapılmış görüntüsü yaratan bu durum kabul edilemez. Tahsis alanları devasa ucube paravanlarla kapatılamaz. Öğretmenevi Yönetimi yapmak istiyorsa ki görevi olan, bizim de talep ettiğimiz temizlik, güvenlik sorunlarına çözüm bulunması, pikniklerin yapılmaması, arabaların içeriye sokulmaması (kendi arabaları dahil), koruda fotoğraf stüdyosu, düğün, kutlama vb. şeylerin yapılmaması, yüksek sesle geç saatlere kadar müzik çalınmaması konusunda çalışma yapmalı. Bunları yapması için paravan çekilmesine gerek yok. Ayrıca yine söyledikleri; koru için güvenlik kadrosu tahsis edilmiş, kamera sistemi kurulacakmış. Bunları yapacaksa duvar niye? Saat 23:30 civarında şikâyetimiz üzerine Üsküdar Zabıtası ilgili alana geldi. Durumu fotoğrafladı. Bizler de ilgili Kurumlara şikâyetlerimizi yapacağız.”