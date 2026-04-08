MEB’den yeni adım: Tüm sistem değişecek

Milli Eğitim Bakanlığı bağlam temelli soru dönemine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler, eğitim hayatında büyük değişiklik oluşturacak bu yeni sisteme ilişkin meraklı bir bekleyiş içinde. İlk akla gelen sorular ise öğrencilerin nasıl sorularla karşılaşacağı, sınavların zorlaşıp zorlaşmayacağı ve merkezi sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konular…

Yeni sistemin temeli, öğrencinin bilgiyi sadece hatırlamasını değil, o bilgiyi günlük hayatta kullanabilmesini ölçen "bağlam temelli" soru yaklaşımına dayanıyor.

NE DEĞİŞECEK?

Bağlam temelli sorular gerçek hayat senaryolarından yola çıkıyor. Öğrenciden bu durumu analiz etmesi ve çözüm üretmesi isteniyor.

Eski soru: "Yoğunluk formülü nedir?" Yeni soru: "Bir öğrenci su dolu kaba farklı maddeler atıyor. Bazıları batarken bazıları yüzüyor.

Buna göre hangi maddenin yoğunluğu daha fazladır ve neden?"

LGS ve YKS'de çoktan seçmeli sistem devam edecek. Ancak soruların yapısı ve mantığı büyük ölçüde değişecek.

Zorluk, bilgi düzeyinden çok becerilere bağlı olacak. Yorum ve sorgulama gerektiren sorular artacağı için öğrenciler farklı bir hazırlık sürecine girecek.

Okuma, yorumlama, problem çözme ve bilgiyi farklı durumlara uygulama becerileri belirleyici olacak.

LGS VE YKS'YLE SINIRLI DEĞİL

Sistem sadece LGS ya da YKS gibi merkezi sınavlarla sınırlı kalmayacak. Yeni yaklaşımın hedefi tüm ölçme sistemini değiştirmek.

Bu nedenle okul içi yazılılarda, ortak sınavlarda, kazanım değerlendirme testlerinde, MEBİ üzerindeki deneme ve örnek sorularda aynı mantık kullanılacak.

Sistem sadece bağlam temelli sorularla sınırlı değil; beceri odaklı anlayış farklı soru yapılarına da yansıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; alanında uzman öğretmenler, akademisyenler, ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanıyor. Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve öğretmenlere rehber olacak "bağlam temelli soru yazım kılavuzu" gönderildi. 81 ilde de öğretmenlere eğitimler veriliyor. Okullarda öğretmenler de artık bu sisteme uygun soru üretmeye başlayacak.