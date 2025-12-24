MEB’den yüksek takipçili öğretmenlere sosyal medya denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada sınıf ve okul ortamında çekilen görüntüleri paylaşan yüksek takipçili öğretmenlerle ilgili, gelen şikâyetler üzerine harekete geçti.

81 il millî eğitim müdürlüğünden sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin bilgi talep etti.

Son yıllarda bazı öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencileriyle birlikte çektikleri videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak yüksek takipçi sayılarına ulaşması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Bu paylaşımlara yönelik yapılan yorumlar ve ortaya çıkan siber zorbalık iddiaları üzerine MEB'den adım atıldı.

Edinilen bilgilere göre, CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (MEBİM) gelen çok sayıda şikâyetin ardından bakanlık, 81 il millî eğitim müdürlüğünden sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin bilgi talep etti.

Talepte, ilgili kişilerin ad-soyadları, görev yaptıkları okullar, yer aldıkları sosyal medya platformları ve kullanıcı adlarının bildirilmesi istendi.

Bakanlık kaynakları, çalışmanın amacının öğretmenlerin sosyal medya kullanımını tamamen engellemek olmadığını, sınıf ve okul ortamında çekilen görüntülerin paylaşılması ve okul mahremiyetinin korunmasına yönelik bir denetim süreci olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞMALARIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce öğretmenlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili sınırların korunması gerektiğine vurgu yaparak bu konuda uygulamaların hayata geçirileceğini söylemişti.

CEZA VERİLEBİLİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu görevlilerinin ek gelir getiren faaliyetlerde bulunması disiplin suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. Kanunda, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma gibi disiplin cezaları yer alıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda (ÖMK) da konuya ilişkin düzenleme bulunuyor. Kanunda, “Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma” fiiline kınama cezası öngörülüyor.

Uzmanlar ise velinin izni olmadan öğrencilerin görüntülerinin kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının hukuki ve etik açıdan sorunlar doğurabileceğini ifade ediyor.